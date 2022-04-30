На какую пенсию могут рассчитывать жители Литвы?

1/5 участников опроса считает, что достойно жить на пенсии сможет, если доходы на пенсии будут составлять 100% нынешних доходов, 1/2 хотела бы получать 70–90% нынешних доходов. Но реальность от таких ожиданий далека – в конце 2021 г средняя пенсия в Литве составляла всего 39% средней зарплаты "на руки".

Директор "Содры" Юлита Варанаускене сказала, что парламент, принимая решение о повышении пенсий, будет учитывать несколько условий.

"Сколько налогов собирают в евро, их собирают больше, чем планировалось. На этом сказывается и инфляция. Это реально, я бы сказала, технический момент – повышение пенсий, не дожидаясь конца года. Это позволяет сделать финансовое положение страны", – сказала она.

Что касается оптимистических желаний жителей, то Варанаускене сказала, что жители не хотят, чтобы их доходы уменьшались.

"Но чтобы это желание стало реальным, не хватает одного действия – что делать. Нужна информация – какую часть прежних доходов можно получить из "Содры". Это не секрет, это простая математика. Если человек работает 40 лет и платит по 20% на пенсионное страхования и проживет на пенсии 20 лет, значит это будет его 40% доходов. Если жители хотят, чтобы их пенсия была равна 100% прежних доходов, то, зная, что "Содра" может дать 40%, они должны составить план, где взять еще 60%", – сказала Варанаускене.

Собеседница заметила, что государство эти 60% не гарантирует и не обещает.

"Если человек не хочет уменьшать потребление, он должен предпринимать соответствующие действия", – подчеркнула она.

По словам Варанаускене, расходы на пенсии должны составлять 70% прежних.

"Некоторые потребности отпадают, у человека уже налажен быт и т.п. Эти 70% - классическое правило", – сказала она.

На вопрос, может ли государство гарантировать такую пенсию (70%) прежних доходов, Варанаускене сказала, что это возможно лишь при повышении налогов.

"Но налоги повышать не хотят. Наша пенсионная система устроена так, что пенсии выплачивают за счет текущих налогов. Значит, то, что мы сегодня платим, получают нынешние пенсионеры. (…) Если мы хотим платить больше, надо собирать больше", – заметила она.