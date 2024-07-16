2024.07.16 12:39

На Кафедральной площади в Вильнюсе 143 пары станцуют полонез

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos Policijos 100 - mečio minėjimas Katedros aikštėje
Lietuvos Policijos 100 - mečio minėjimas Katedros aikštėje
ФОТО: DELFI / Lukas Bartkus

16 июля в Вильнюсе на Кафедральной площади можно будет увидеть необычную картину. 143 пары выпускников польских школ будут танцевать полонез, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выпускники нетрадиционным способом отметят окончание школы и подарят горожанам и гостям столицы необычное зрелище. На площади соберутся выпускники 7 школ: лицея Адама Мицкевича, гимназии Иоанна Павла II, гимназии Владислава Сырокомли, гимназии Симона Конарского, школы Юзефа-Игнацы Крашевского, инженерной гимназии Иоахима Лелевеля, гимназии Гжегожева.

Над хореографией работали семь хореографов. Выпускники готовились к мероприятию несколько месяцев.

Танец можно увидеть с 18:30 ч.

Полонез – традиционный польский торжественный танец-шествие.

Это мероприятие уже стало традиционным. Выпускники польских школ исполняют его на Кафедральной площади ежегодно.

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