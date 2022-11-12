С минувшего понедельника в городе начали украшать Ратушную площадь, на которой в этом году решено елку не ставить.

На Стекольной улице уже можно увидеть украшенные рождественские елки.

Огни на рождественской елке в Вильнюсе зажгут 26 ноября, в 19 часов.

Это первый раз после пандемии, когда зажжение огней на елке можно будет увидеть вживую.