С минувшего понедельника в городе начали украшать Ратушную площадь, на которой в этом году решено елку не ставить.
На Стекольной улице уже можно увидеть украшенные рождественские елки.
Огни на рождественской елке в Вильнюсе зажгут 26 ноября, в 19 часов.
Это первый раз после пандемии, когда зажжение огней на елке можно будет увидеть вживую.
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