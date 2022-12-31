На Кафедральной площади в Вильнюсе в Новогоднюю ночь ждет видеопроекция и лазерное шоу

"Мы начинаем впечатляющий, отмеченный юбилеем Вильнюса год, который еще раз напомнит нам, в каком необыкновенном городе мы живем, и какой город мы продолжаем строить, чтобы через сотни лет наши потомки отмечали свои праздники с таким же чувством гордости", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Программа "Рождество в столице" уже стала традицией, впервые она была осуществлена в 2018 году, а в течение последующих нескольких лет ее постоянно совершенствовали, и она стала устойчивой и современной альтернативой фейерверкам.

По словам директора Вильнюсского центра культуры Паулюса Юргутиса, для создания праздничной атмосферы были выбраны наиболее благоприятные для окружающей среды решения – шоу будет продолжаться дольше и будет иметь более широкий спектр визуальных эффектов.

За пару часов до наступления Нового года колокольня изменит свою форму и текстуру, повторит элементы рождественского убранства Вильнюса. Проекционные изображения пригласят зрителей совершить путешествие по временам года, по различным историческим периодам и встретить 700 юбилей Вильнюса.

"В Париже есть традиция встречать Новый год у Триумфальной арки, где проходит захватывающее световое и звуковое шоу. В отличие от 50-метрового сооружения во французской столице, один из символов Вильнюса – 57-метровая колокольня Кафедрального собора – имеет фасад узкой и изогнутой формы. Работа с проекционной площадью такого типа требует навыков, знаний, нестандартных решений и правильного применения технологий объемного видео, виртуальной реальности и анимации. Каждый год перед нами стоит задача создать что-то новое и уникальное", – сказал Линартас Урнежис, создатель инсталляции и руководитель "Video Architects".

После того как город уже несколько лет отказывался от фейерверков, самоуправление просит позаботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих и 31 декабря не приносить на Кафедральную площадь фейерверки и предметы, представляющие опасность для здоровья людей и благополучия животных, не использовать петарды и другие взрывчатые вещества.

31 декабря Рождественский городок будет открыт с 12.00 ч. до 22.00 ч., а 1 января с 11.00 ч. до 21.00 ч. Праздничное Новогоднее зрелище на колокольне будет радовать жителей Вильнюса и гостей города с 22.00 ч. и до 1.00 ч. 1 января.

1 января с 1.00 час. и до 7.00 час. колокольня будет символически освещена триколором – по случаю Дня литовского флага.

На праздник – бесплатным общественным транспортом!

До Кафедральной площади и колокольни можно будет бесплатно добраться на общественном транспорте: с 31 декабря с 20.00 до 4.00 ч. 1 января поездка будет бесплатной. Это подарок столичного самоуправления жителям Вильнюса и гостям столицы. В канун Нового года изменятся и некоторые маршруты. За информацией об изменениях расписания и маршрутов транспорта в преддверии праздников JUDU рекомендует следить на сайтах judu.lt, в программках "m.Ticket", "Trafi" и www.stops.

Движение в районе Кафедральной площади будет ограничено.

С 23.00 ч. 31 декабря и до 1.00 ч.

1 января 2023 года будет запрещено движение транспортных средств (включая общественный транспорт) на улицах Т.Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес.