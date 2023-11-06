На Кафедральной площади в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку Украины и Израиля

На этот раз, по словам одного из организаторов писателя Аркадиюса Викокураса, митинг посвящен не только в поддержку Украины, но и в поддержку Израиля, борющегося против террористической группировки "Хамас".

"Хотим сказать нашим братьям и сестрам, воюющим в Украине, что мы также поддерживаем и воюющих парней и девушек Израиля", – сказал на мероприятии Винокурас.

Он сказал, что традиционные митинги, которые проходят по понедельникам на Кафедральной площади в столице, будут проходить и впредь.

"Мы будем собираться здесь, пока Израиль и Украине не одолеют общего врага, общее зло", – сказал один из организаторов акции.