На Кафедральной площади в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку Украины и Израиля

На этот раз, по словам одного из организаторов писателя Аркадиюса Викокураса, митинг посвящен не только в поддержку Украины, но и в поддержку Израиля, борющегося против террористической группировки "Хамас".
"Хотим сказать нашим братьям и сестрам, воюющим в Украине, что мы также поддерживаем и воюющих парней и девушек Израиля", – сказал на мероприятии Винокурас.
Он сказал, что традиционные митинги, которые проходят по понедельникам на Кафедральной площади в столице, будут проходить и впредь.
"Мы будем собираться здесь, пока Израиль и Украине не одолеют общего врага, общее зло", – сказал один из организаторов акции.
Напомним, что Израиль укрепляет действия в секторе Газа в ответ на нападение, которое имело место 7 октября. В тот день террористы "Хамас" убили 1400 человек и еще больше 240 взяли в заложники.