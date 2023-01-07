На Кафедральной площади в Вильнюсе православных, униатов и староверов с Рождеством поздравил священник из Украины

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На Кафедральной площади в Вильнюсе состоялся праздник, поскольку 7 января православные, униаты и староверы праздновали Рождество. Собравшихся на праздник приветствовал священник Георгий Коваленко из Украины, сообщает Вильнюсский муниципалитет на своей странице в Facebook.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

7 января часть православных церквей празднует Рождество. В Вильнюсе на Кафедральной площади православные отмечают этот праздник с 2012 года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, поздравляя с Рождеством литовских православных, униатов и староверов, призвала людей проявлять сочувствие к жителям Украины, страдающим от войны, поскольку это – испытание не только для свободного демократического мира, но и для всего челочества, сообщает LRT.

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