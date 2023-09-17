На Кафедральной площади столицы 200 пар будут танцевать полонез

Цель мероприятия - вспомнить годовщину вторжения СССР в Польшу, почтить память жертв войны и отметить 700-летний юбилей столицы Литвы. Танец также включен в программу "Ярмарки народов".
Танцевать будут представители польской общины, участники фольклорных коллективов и ученики польских школ Литвы.
Все участники будут в исторических костюмах. Музыку исполнит оркестр под руководством Витаутаса Лукошюса.
Участников мероприятия готовила хореограф Данута Мечковская-Ковальчук. В организации участвовали Анджей Костыгин и Тереса Андрушкевич, Эва Фульбинович-Абарюне и Анета Козловская.
Исполнение полонеза на Кафедральной площади в Вильнюсе будет транслировать польский государственный канал, а в Литве его можно увидеть на канале TVP Wilno.