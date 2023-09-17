На Кафедральной площади столицы 200 пар будут танцевать полонез

 
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ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

В воскресенье, в 21 ч., на Кафедральной площади в Вильнюсе рекордное количество пар будет танцевать полонез. Днем на площади идет подготовка к мероприятию, пишет madeinvilnius.lt.

Цель мероприятия - вспомнить годовщину вторжения СССР в Польшу, почтить память жертв войны и отметить 700-летний юбилей столицы Литвы. Танец также включен в программу "Ярмарки народов".

Танцевать будут представители польской общины, участники фольклорных коллективов и ученики польских школ Литвы.

Все участники будут в исторических костюмах. Музыку исполнит оркестр под руководством Витаутаса Лукошюса.

Участников мероприятия готовила хореограф Данута Мечковская-Ковальчук. В организации участвовали Анджей Костыгин и Тереса Андрушкевич, Эва Фульбинович-Абарюне и Анета Козловская.

Исполнение полонеза на Кафедральной площади в Вильнюсе будет транслировать польский государственный канал, а в Литве его можно увидеть на канале TVP Wilno.

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