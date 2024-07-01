На Кафедральной площади состоялся концерт звезд по случаю Праздника песни

Вечер столетия – так был назван концерт, который организаторы назвали музыкальным и историческим путешествием, открывающим Праздник песни как личный рассказ. Зрителям на экране показывали исторические фотографии с Праздника песни разных периодов. Музыку концерта подготовила группа музыкантов под руководством Саулюса и Донатаса Петрейкисов, выступил саксофонист Каролис Шуркус.