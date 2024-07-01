2024.07.01 07:03

На Кафедральной площади состоялся концерт звезд по случаю Праздника песни

 
ru.DELFI.lt
Dainų šventė. Šimtmečio vakaras
Dainų šventė. Šimtmečio vakaras
ФОТО: Dainius Labutis

Праздник песни начался в Каунасе в субботу, а в Вильнюсе в воскресенье прошел бесплатный концерт на Кафедральной площади, на котором выступили известные исполнители.

Вечер столетия – так был назван концерт, который организаторы назвали музыкальным и историческим путешествием, открывающим Праздник песни как личный рассказ. Зрителям на экране показывали исторические фотографии с Праздника песни разных периодов. Музыку концерта подготовила группа музыкантов под руководством Саулюса и Донатаса Петрейкисов, выступил саксофонист Каролис Шуркус.

На концерте выступили известные группы и исполнители: Baltos varnos, Айсте Смилгевичюте, Лорета Сунгайлене, Rasa Serra, Витауте Пупшите, Габия Локите, а также хоры „Вильнюс“, „Ажуолюкас“, „Лепайтес“ и Литовский военный оркестр.

Ведущими вечера были журналист Эгле Даугелайте и историк Ауримас Швядас.

30 июня на площади С.Даукантаса, в Вильнюсе торжественно подняли флаг Праздника песни.

В воскресенье на Ратушной площади состоялся день литовских народных общин „Я - Литва. Объединим Литву“.

В субботу праздник открыли в Каунасе, в Долине песен.

Мероприятия Праздника песни будут проходить до 6 июля и завершатся большим бесплатным концертом в парке Вингис.

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