На Кафедральной площади состоится мероприятие для литовских и украинских детей

По словам Шяшкуса, это акция помощи беженцам из Украины и желание показать, что эти люди не чужие в Литве.

"Приглашаем всех, как украинцев, так и литовцев 28 декабря прийти на Кафедральную площадь и забыть о повседневности, празднуя Рождество – послушать концерт, съесть угощение, выпить чаю и пообщаться", – призывает организатор.

"Выступить согласились самые известные литовские исполнители: Ева Наркуте, Раминта Науяните-Бьелле, Моника Линките, Queens of Roses, Марюс Ямпольскис и др. Будут и несколько исполнителей из Украины. Будет не только концерт, но и встреча с Дедом Морозом, выступление актеров уличного цирка, молодых артистов из Литвы и Украины, игры и фотосессии"", – рассказал Шяшкус.

Детям раздадут конфеты.

"собравшихся ждут не только развлечения, но и угощение – каждый ребенок из Украины получит конфеты. Волонтеры будут жарить и угощать собравшихся горячими пончиками. Планируется испечь около 1000 кг пончиков, это 15 000-20 000 штук", – рассказал Шяшкус.