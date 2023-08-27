На Кафедральной площади состоится концерт, который в субботу отложили из-за ливня

Литовская армия сообщает, что субботний концерт из-за сильного ливня был отменен и перенесен на воскресный вечер.
В воскресенье на Кафедральной площади выступят военные оркестры США, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии.
На концерте выступит и группа барабанщиц из Одессы The Crazy Drummers.
В субботу вечером в Вильнюсе состоялся парад 12 военных оркестров стран НАТО.
Такой фестиваль в Литве проводят во второй раз.
Программа фестиваля:
20.00 ч. Большой концерт Military Tattoo Lithuania 2023 на Кафедральной площади.