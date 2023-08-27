27 августа 2023 г. 14:12

На Кафедральной площади состоится концерт, который в субботу отложили из-за ливня

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės orkestras
Lietuvos kariuomenės orkestras
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

На Кафедральной площади в Вильнюсе в воскресенье вечером состоится концерт международного фестиваля военных оркестров Military Tattoo Lithuania 2023, который в субботу отложили из-за ливня, пишет madeinvilnius.lt.

Литовская армия сообщает, что субботний концерт из-за сильного ливня был отменен и перенесен на воскресный вечер.

В воскресенье на Кафедральной площади выступят военные оркестры США, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии.

На концерте выступит и группа барабанщиц из Одессы The Crazy Drummers.

В субботу вечером в Вильнюсе состоялся парад 12 военных оркестров стран НАТО.

Такой фестиваль в Литве проводят во второй раз.

Программа фестиваля:

20.00 ч. Большой концерт Military Tattoo Lithuania 2023 на Кафедральной площади.

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