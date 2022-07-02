На Кафедральной площади появилась загадочная сцена: вильнюсцев ждет грандиозный концерт

Летний тур Wakacyjna Trasa Dwójki организует Польское телевидение. Мероприятие состоится 3 июля, в 21 ч. Открытие ворот в 19 ч. Вход бесплатный.
На сцене выступят известные польские и зарубежные исполнители: Sławomir; Stachursky; Daria; Ricchi e Poveri; Kuba Szmajkowski; Daj to głośniej; Karolina Stanisławczyk; Andre; Komodo; Classic.
В этом году этот концерт TVP состоится в 9 городах, открытие пройдет в Вильнюсе.
Организаторы приглашают горожан и гостей столицы посетить это место и перед концертом. Здесь ждут развлечения для детей и взрослых. Аниматоры будут разрисовывать лица детям. Тем, кто посетит стенд TVP Wilno, подарят атрибутику телевидения. В 20 ч. ведущие кулинарной передачи Польского телевидения Unia Kulinarna пригласят зрителей на кулинарное шоу. Бесплатным мороженым зрителей угостить радиостанция Znad Wilii, которая 1 июля отметила свое 30-летие. Количество мороженого ограничено, поэтому желающие получить его должны прийти на мероприятие к 19 ч.
Этот концерт можно будет увидеть и по TVP Wilno.
TVP2 (Вторая программа Польского телевидения, которую называют "Двойкой" (Dwójka) – второй польский государственный канал, который был основан 2 октября 1970 г. Dwójka предлагает своим зрителям очень разнообразную программу.
TVP Wilno – канал Польского телевидения для поляков, проживающих в Литве, он был основан 17 сентября 2019 года. Сначала он показывал передачи TVP Polonia, а потом стал независимым каналом с авторскими передачами.
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