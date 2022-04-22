На Кафедральной площади – новая инсталляция

Инсталляция будет действовать до 1 мая. В этом месте каждый день можно увидеть видеоистории, в которых можно познакомиться с людьми разных культур, проживающими в Литве. Герои видеосюжетов приехали в Литву из разных стран - от Таджикистана до Украины.
"Когда встречаются истории" – проект, предназначенный для побуждения толерантности общества к жителям третьих стран.
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