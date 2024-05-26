На избирательных участках зафиксированы нетрезвые граждане: полиция составила два протокола о правонарушениях

По данным правоохранительных органов, 2 протокола об административных правонарушениях были составлены по факту появления лицri в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Один из инцидентов зафиксирован около 10.30 ч. в Шальчининкском районе, на Пушконисском избирательном участке. Сюда явился пьяный человек, который шумел и мешал работе комиссии.

Аналогичная ситуация зафиксирована в портовом городе – примерно в 11.17 ч. на Гируляйский избирательный участок явился пьяный мужчина, который шумел и отказывался уйти.