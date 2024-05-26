2024.05.26 16:28

На избирательных участках зафиксированы нетрезвые граждане: полиция составила два протокола о правонарушениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Во время второго тура президентских выборов в полицию к 14.00 ч. поступило 9 сообщений о возможных нарушениях, составлены два протокола об административных правонарушениях.

По данным правоохранительных органов, 2 протокола об административных правонарушениях были составлены по факту появления лицri в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Один из инцидентов зафиксирован около 10.30 ч. в Шальчининкском районе, на Пушконисском избирательном участке. Сюда явился пьяный человек, который шумел и мешал работе комиссии.

Аналогичная ситуация зафиксирована в портовом городе – примерно в 11.17 ч. на Гируляйский избирательный участок явился пьяный мужчина, который шумел и отказывался уйти.

Напомним, что в воскресенье в стране проходит второй тур президентских выборов. В нем, как и пять лет назад, встретились претендующий на переизбрание глава государства Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните.

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