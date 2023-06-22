На Ивана Купалу свободных мест на взморье практически не осталось: цены удивляют

Представитель нидского центра Agila Кристина Вайчюне сказала, что уже в прошлые выходные заполненность гостиниц в Ниде была 80%.

Валайтене сказала, что чувствуется, что активнее стали иностранные отдыхающие.

В понедельник вечером на booking.com за 2 ночи в Паланге можно было заплатить и 100 евро, но были гостиницы, в которых одна ночь стоит почти 500 евро.

На вопрос о средних ценах на ближайшие выходные, она ответила так: "Среднюю цену не скажу, могу сказать от и до - 120-140 евро в сутки (3 звезды), 130-160 евро в сутки (4 звезды), 5 звезд – понятное дело, еще дороже".

"В июне этого года заполненность гостиниц составляет 70-80%, в июле уже 70%, в августе – 50%", – заметила она.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что на День Ивана Купалы в этом году гостиницы заполнены на 90-95%, в некоторых нет мест вообще.

Работники центров информации для туристов, представители гостиничного сектора ежегодно предупреждают, что отпуск надо планировать заранее, но жители Литвы следят за погодой и нередко ищут жилье в последние дни перед выходными.

"В некоторых гостиницах уже нет мест, но есть и те, где мест пока достаточно. В частном секторе на эти выходные тоже много заказов. Литовцы любят приезжать на День Ивана Купалы в Нерингу", – сказала Вайчюне.

Цены на эти выходные в Ниде от 85 до 260 евро.

На booking.com в предстоящие выходные (23-25 июня) в Ниде сказано следующее: "На эти выходные 97% мест в Ниде через сайт booking.com заказать нельзя".

По словам Вайчюне, в июле цена стандартного двухместного номера в Ниде составляет 150-270 евро.

"По нашим данным, заполненность гостиниц этим летом в Ниде составляет 60%, больше всего мест занято в июле", – заметила она.

По ее словам, активизировались и иностранцы. В Ниду едут в основном немцы, но есть также французы, латыши, голландцы. В процентном соотношении 65% отдыхающих в Ниде - литовцы, а 35% - иностранцы.

booking.com показывает, что в Клайпеде свободных мест куда больше и цены здесь так, как в Паланге и Ниде не кусаются.