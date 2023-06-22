22 июня 2023 г. 07:18

На Ивана Купалу свободных мест на взморье практически не осталось: цены удивляют

 
ru.DELFI.lt
Palanga. M. Milinio nuotr.
Palanga. M. Milinio nuotr.

Приближается День Ивана Купалы (Йонинес, Расос). Несмотря на то, что в этом году выходные не будут длинными, жители Литвы едут на взморье. Некоторые не жалеют за ночлег у моря по 500 евро. Заполненность гостиниц составляет 95%, поэтому те, кто в последний момент решит ехать на море, могут ничего не найти, пишет Vakarų ekspresas.

Работники центров информации для туристов, представители гостиничного сектора ежегодно предупреждают, что отпуск надо планировать заранее, но жители Литвы следят за погодой и нередко ищут жилье в последние дни перед выходными.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что на День Ивана Купалы в этом году гостиницы заполнены на 90-95%, в некоторых нет мест вообще.

"В июне этого года заполненность гостиниц составляет 70-80%, в июле уже 70%, в августе – 50%", – заметила она.

На вопрос о средних ценах на ближайшие выходные, она ответила так: "Среднюю цену не скажу, могу сказать от и до - 120-140 евро в сутки (3 звезды), 130-160 евро в сутки (4 звезды), 5 звезд – понятное дело, еще дороже".

В понедельник вечером на booking.com за 2 ночи в Паланге можно было заплатить и 100 евро, но были гостиницы, в которых одна ночь стоит почти 500 евро.

Валайтене сказала, что чувствуется, что активнее стали иностранные отдыхающие.

Представитель нидского центра Agila Кристина Вайчюне сказала, что уже в прошлые выходные заполненность гостиниц в Ниде была 80%.

"В некоторых гостиницах уже нет мест, но есть и те, где мест пока достаточно. В частном секторе на эти выходные тоже много заказов. Литовцы любят приезжать на День Ивана Купалы в Нерингу", – сказала Вайчюне.

Цены на эти выходные в Ниде от 85 до 260 евро.

На booking.com в предстоящие выходные (23-25 июня) в Ниде сказано следующее: "На эти выходные 97% мест в Ниде через сайт booking.com заказать нельзя".

По словам Вайчюне, в июле цена стандартного двухместного номера в Ниде составляет 150-270 евро.

"По нашим данным, заполненность гостиниц этим летом в Ниде составляет 60%, больше всего мест занято в июле", – заметила она.

По ее словам, активизировались и иностранцы. В Ниду едут в основном немцы, но есть также французы, латыши, голландцы. В процентном соотношении 65% отдыхающих в Ниде - литовцы, а 35% - иностранцы.

booking.com показывает, что в Клайпеде свободных мест куда больше и цены здесь так, как в Паланге и Ниде не кусаются.

Есть гостиницы по 100-120 евро за две ночи, но, конечно, это не самые дорогие гостиницы. В 4-звездочной две ночевки обойдутся в 200-260 евро.

Цены в Клайпеде вырастут только во время Праздника моря (21-23 июля), некоторые подскочат в 2-3 раза.

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