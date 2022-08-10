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В Вильнюсе приводят в порядок храм евангелистов-реформаторов. После их завершения храм украсят исторические скульптуры, пишет madeinvilnius.lt.
На храме евангелистов-реформаторов в Вильнюсе установят исторические скульптуры

В начале июля уже "примеряли" макеты скульптур, чтобы разработать их наиболее точный размер и пропорции. В ходе работ восстановят исторический фасад храма, каким он был в 1906 году.

"В то время главный фасад был украшен скульптурами работы польского скульптора Казимира Ельского – это были два коленопреклоненных ангела и символ веры - женщина с крестом и чашей в руках. Надеемся, что в этом году скульптуры снова украсят здание нашего храма", – сказал куратор Синода Нериюс Крищикас.


Храм евангелистов-реформаторов находится на ул. Пилимо. Он был построен в 1830–1835 гг. благодаря заботам майора польской армии.

В советское время приход был упразднен. В здании разместили кинотеатр "Хроника". В 1990 г. храм вернули религиозной общине.

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