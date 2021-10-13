На границу с Беларусью хотят послать больше литовских военных

"(...) МИД представил СОГГ заявку на укрепление присутствия армии. Сейчас ждут более детального исследования, после чего будет принято решение", – сказала пресс-секретарь Литовской армии капитан Рута Монтвиле, по словам которой, "армия готова поддерживать и увеличить помощь ведомствам МВД, не утрачивая боевой готовности".

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что пограничники представили армии данные о ситуации и попросили о помощи. Однако окончательные решения пока не приняты.

В понедельник со стороны Беларуси в Литву пытался пройти 121 мигрант. Это максимальное количество с конца августа.