29 июня 2023 г. 13:33

На границе – ужесточенные проверки приезжающих из Беларуси и России

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте распорядилась ужесточить контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России. Пограничники будут тщательно проверять документы и визы лиц, следующих через территорию Литвы транзитом.

По словам Билотайте, если уровень угрозы в Литве изменится, граница может быть закрыта.

С 1 января 2023 года в Литву не впустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан России.

Напомним, что 19 сентября 2022 года ужесточен порядок пропуска граждан России через наземные границы с Литвой.

С учетом российского вторжения в Украину и вызванных этим угроз нацбезопасности, Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей решила ужесточить контроль граждан России.

Во время проверок на границе пограничники должны убедиться в том, что въезжающие из России отвечают утвержденным правительством критериям и не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, как это предусмотрено в кодексе границ Шенгена.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии