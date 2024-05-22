2024.05.22 11:03

На границе: ситуация с нелегальными мигрантами относительно спокойная

 
в качестве мишени белорусский режим выбрал Польшу
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Комментируя сложившуюся в последнее время ситуацию с сотнями нелегальных мигрантов у границ Польши, представитель Службы по охране государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис говорит, что на литовской границе в настоящее время спокойно. Однако, по его словам, риски остаются.

"Были различные периоды, но пока в Литве относительное спокойствие. Зачастую за сутки ​​ вообще не бывает нелегальных мигрантов", – сказал Г. Мишутис агентству Elta во вторник.

"Всё же, в любой момент потоки могут развернуться, и Литва вновь может стать мишенью, хотя на данный момент, по сравнению с поляками, ситуация гораздо спокойнее", – добавил он.

По словам представителя СОГГ, в качестве мишени белорусского режима в настоящее время выбрана Польша.

"Граница страны штурмуется, ежедневно коллеги разворачивают по 200-300 мигрантов, которые ведут себя агрессивно – атакуют камнями, бросают ветки, несут с собой факелы", – рассказал представитель службы.

По данным СОГГ, в этом году на литовско-белорусской границе были предотвращены 206 попыток незаконного пересечения границы, а в прошлом году сотрудники СОГГ в ненадлежащих местах предотвратили проникновение 2643 человек на территорию Литвы из Беларуси.

В пятницу Польша остановила 219 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. В субботу зафиксировано 274 попыток, в воскресенье – 234.

Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил "Российское государство" в попытке незаконной перевозки тысяч мигрантов из Африки в Европу.

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