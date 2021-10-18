Ни одного нелегального мигранта за минувшие сутки не впустили в Литву.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4200 мигрантов, большинство из них - иракцы.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена чрезвычайная ситуация. В августе с целью остановить нелегальную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегалов.
С того времени в Литву не пропущено более 4000 нелегальных мигрантов.
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