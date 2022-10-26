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За минувшие сутки литовские должностные лица на границе с Беларусью развернули 81 нелегального мигранта, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью развернули 81 нелегального мигранта
© DELFI / Josvydas Elinskas

Во вторник на латвийской границе фиксировалось 8 попыток незаконного пересечения границы, в понедельник польские пограничники развернули 62 мигранта.

20 сентября были развернуты 135 нелегалов в Литве - это крупнейшее их количество в этом году. Пограничники отмечают, что в предыдущий раз пик количества суточных разворотов фиксировался 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не впустили 144 нелегалов.

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В целом с января этого года в Литву не впустили 9665 нелегальных мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 17,7 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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