На границе с Беларусью развернули 81 нелегального мигранта

Во вторник на латвийской границе фиксировалось 8 попыток незаконного пересечения границы, в понедельник польские пограничники развернули 62 мигранта.
20 сентября были развернуты 135 нелегалов в Литве - это крупнейшее их количество в этом году. Пограничники отмечают, что в предыдущий раз пик количества суточных разворотов фиксировался 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не впустили 144 нелегалов.
В целом с января этого года в Литву не впустили 9665 нелегальных мигрантов.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 17,7 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.
СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки
1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...
Скандал в Вильнюсе: больница не приняла пациента с травмой головы
Республиканская Вильнюсская университетская больница...
Погода порадует необычным теплом: воздух прогреется до 16 градусов
В среду на погоду в Литве больше всего повлияет циклон.
В Литве в песчаном карьере сделали необычную находку: зрелище впечатляет
Выходы твердых пород и разломы - редкое явление в Литве,...
Экономист о ценах на дизельное топливо: перспектива плохая
В последнее время в Литве дизельное топливо стоит...