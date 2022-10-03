В воскресенье на латвийской границе фиксировалось 40 попыток незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 118 мигрантов.
20 сентября были развернуты 135 нелегалов в Литве - это крупнейшее их количество в этом году. Пограничники отмечают, что в предыдущий раз пик количества суточных разворотов фиксировался 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не впустили 144 нелегалов.
В целом с января этого года в Литву не впустили 8450 нелегальных мигрантов.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 16,5 тыс. таких мигрантов. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.
СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Российский бизнес должен участвовать в мобилизации своих работников, что будут делать оставшиеся в России литовские компании
Российский бизнес должен участвовать в мобилизации...
Эфир Delfi: от Лимана к Херсону и сюрпризы выборов в Латвии
О ходе успешного наступления Вооруженных сил Украины...
Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь
Система социального страхования в Литве выгодна для...
Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян
Почти две трети населения Литвы одобряют решение...
Украинская школа в Клайпеде и Вильнюсе открылась без разрешения властей
Филиал Международной школы Украины в Клайпеде ,...