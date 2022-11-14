На границе с Беларусью развернули 62 нелегальных мигранта

В Латвии за прошлые сутки зафиксировали 10 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 87 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 10 255 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 18 361 нелегального мигранта.