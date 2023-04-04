В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 5 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 61 мигранта.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 685.
В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 20 тыс. нелегальных мигрантов.
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