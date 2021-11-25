На границе с Беларусью развернули 55 мигрантов, одного впустили в Литву

По данным службы, это крупнейшее число не впущенных мигрантов за неделю.

Пограничники отмечают, что в среду ночью также была обнаружена разрезанная проволока в Варенском районе. Вскоре после этого пограничники задержали в лесу неподалеку десять нелегальных мигрантов - взрослых мужчин. Их вернули в Беларусь, дав гуманитарные пакеты с едой, водой и прочими вещами.

По сообщению СОГГЛ, колючую проволоку сразу починили.

Кроме того, в среду в Вилкавишском районе, что рядом с границей с Польшей, был остановлен автомобиль гражданина Украины, в котором, по предварительным данным, находились пять иракцев.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7 400 мигрантов.

В этом году в Литву незаконно проникли почти 4,2 тыс. мигрантов, в основном до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве сначала была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение.