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Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 33 мигранта, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.
На границе с Беларусью развернули 33 нелегальных мигранта
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Латвии за прошлые сутки не были зафиксированы попытки незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 80 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 10 291 мигранта, пытавшегося незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 18 397 нелегальных мигрантов.

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