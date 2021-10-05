На границе с Беларусью развернули 28 мигрантов, двоих впустили по гуманитарным причинам

Как сообщила служба, количество мигрантов, которых развернули на границе, за минувшие сутки было наименьшим за последние семь дней.
В воскресенье таких мигрантов было 49, в субботу – 40, в пятницу – 84, в четверг – 93, в среду – 54, во вторник – 63.
Ближе к полуночи ночи на белорусской стороне, у Лаздийского района, были слышны пять отдельных выстрелов.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
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