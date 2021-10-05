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За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 28 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Двоих мигрантов впустили по гуманитарным причинам.
На границе с Беларусью развернули 28 мигрантов, двоих впустили по гуманитарным причинам
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщила служба, количество мигрантов, которых развернули на границе, за минувшие сутки было наименьшим за последние семь дней.

В воскресенье таких мигрантов было 49, в субботу – 40, в пятницу – 84, в четверг – 93, в среду – 54, во вторник – 63.

Ближе к полуночи ночи на белорусской стороне, у Лаздийского района, были слышны пять отдельных выстрелов.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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