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За прошлые сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили проникновение 1 мигранта, пытавшегося незаконно пересечь литовско-белорусскую границу.
На границе с Беларусью предотвращено проникновение одного нелегального мигранта
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 34 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 80 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1204.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 20,5 тыс. нелегальных мигрантов.

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