На границе с Беларусью предотвращено проникновение одного нелегального мигранта

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 34 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 80 мигрантов.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1204.
В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 20,5 тыс. нелегальных мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей
Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...
Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком
Контрнаступательные операции ВСУ , ракетный обстрел...
Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план
После проведенного журналистом портала Delfi...
Lidl сообщает, какой будет цена на одноразовые пластиковые пакеты
С 1 июля 2023 года в Литве вступает в силу закон, согласно...
Цены на жилье старой постройки снижаются – это только начало перемен
Общий уровень цен на недвижимость в Литве пока...