29 июня 2023 г. 09:07

На границе с Беларусью предотвращено проникновение 3 нелегальных мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
За прошлые сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили проникновение 3 мигрантов, пытавшихся незаконного пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 22 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 176 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1253.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 20,5 тыс. нелегальных мигрантов.

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Источник
ru.DELFI.lt
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