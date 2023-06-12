На границе с Беларусью предотвращено незаконное проникновение 1 мигранта

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 2 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 62 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 1197.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 20,5 тыс. нелегальных мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.