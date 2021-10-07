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За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 61 нелегального мигранта, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью пограничники развернули 61 мигранта
© DELFI / Domantas Pipas

По сообщению пограничников, в среду на белорусской стороне недалеко Лаздийского района прозвучал единичный выстрел и были выпущены две сигнальные ракеты, у Варенского - одна.

Позднее у Лаздийского района были слышны еще два выстрела, артиллерийские выстрелы были слышны и в Друскининкском самоуправлении.

"Есть предположение, что в соседней стране ведутся стрельбы на полигоне в Гоже", – говорится в сообщении.

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В среду один гражданин Туниса пытался обмануть литовских пограничников. Он перешел международный пункт пограничной проверки документов в Медининкай.

Во время проверки он предоставил паспорт гражданина Туниса и якобы выданный на его имя вид на жительство в Бельгии, который бы предоставил ему право попасть в Шенгенское пространство без визы.

"Пограничники установили, что это бельгийское разрешение является подделкой. В связи с этим тунисца не впустили в Литву и вернули в Беларусь", – сообщила СООГЛ.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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