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Около 100 литовских военных с 10 июля патрулируют на границе с Беларусью. Цель таких мер - пресечение нелегального перехода границы нелегальными мигрантами.
На границе с Беларусью патрулируют около 100 военных
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня утром около ста военных пришло на помощь пограничникам", – сказал представитель Литовской армии капитан Эугениюс Стейблис.

"Мы активировали оперативные мощности, которые действуют в мирное время", – прибавил он.

Пограничникам будут помогать добровольцы МО.

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Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что военные будут патрулировать в одной группе с пограничниками.

По его словам, военные будут оказывать помощь на территории проблемных муниципалитетов, где чаще фиксируют случаи нелегального пересечения границ.

Кроме того, на границе с Беларусью продолжают устанавливать защитный барьер из спиральной колючей проволоки.

Пограничникам также помогают сотрудники Службы общественной безопасности, стрелки, сотрудники системы МВД и других служб.

В этом году поток нелегальных мигрантов, идущих в Литву из Беларуси увеличился в 20 раз, по сравнению с тем, что было в прошлом году.

Всего в этом году было задержано 1577 нелегальных мигрантов.

Литовские политики утверждают, что рост числа нелегальных мигрантов связан с гибридной атакой белорусских властей. Минск заявляет, что не останавливает мигрантов из-за принятых Евросоюзом санкций.

Из-за огромного числа мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию на государственном уровне.

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