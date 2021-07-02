На границе с Беларусью начинают патрулировать сотрудники Frontex

Командированные Frontex французские, венгерские и германские пограничники будут работать на участках погранзастав Капчаместиса и Друскининкай. Они будут назначаться в состав совместных патрулей, старшими в которых будут сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Планируется, что таких представителей Постоянного корпуса Frontex будет все больше, и в июле вместе с литовскими пограничниками на границе с Беларусью их будет работать 30. Они приедут в Литву со своей экипировкой, оружием, транспортными средствами.

Такая помощь Frontex понадобилась Литве в связи с заметным ростом случаев, когда из Беларуси в страну пытаются попасть нелегальные мигранты. В Литву из Беларуси в этом году пытались попасть в общей сложности 672 нелегальных мигранта - эта цифра в восемь раз больше, чем за весь 2020 год.

В задачи Frontex входит помощь государствам-членам в тех случаях, когда у внешних границы Сообщества нужна оперативно-техническая поддержка, когда нужно организовать совместные операции по возвращению мигрантов и т. д.