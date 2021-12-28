Во вторник представители группы Epso-G рассказали о ходе работ на границе возглавляемой премьером Ингридой Шимоните Комиссии по надзору за проектом забора на границе с Беларусью.

Как говорится в сообщении правительства, забор на двух участках второго этапа проекта (южном - протяженностью примерно 100 километров и северном - протяженностью примерно 70 километров) оборудуют компании Kauno tiltai и Alkesta, которые будут работать на основе объединенной деятельности.

Ограждение из колючей проволоки и забор на юго-восточном участке протяженностью примерно 100 км оборудует компания Brosta, а на восточном участке протяженностью примерно 100 км это сделает компания Tetas группы Epso-G.

Эти четыре компании в начале декабря подписали договоры стоимостью почти 90 млн евро с Epso-G. Они должны завершить работы до сентября следующего года.

Правительство также сообщает, что в ближайшие дни будут завершены работы по оборудованию ограждения из колючей проволоки на участках первого этапа забора. Как сообщается в пресс-релизе правительства, на важнейших участках границы с Беларусью уже оборудовано более 140 км проволочного ограждения.

Сообщавшаяся предварительная стоимость всего забора составляет около 150 млн евро, сейчас же подсчитано, что он будет стоить около 120 млн евро.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.