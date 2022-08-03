На границе с Беларусью литовские пограничники за сутки развернули более 70 мигрантов

На латвийской границе во вторник было зафиксировано 20 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в понедельник развернули 21 мигранта.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не было пропущено 11,5 тыс иностранцев.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Подсчитаны последствия газового кризиса для Литвы: в худшем случае лишимся миллиарда
По словам экспертов, Литва напрямую не почувствует...
Эфир Delfi: Пелоси прилетела под угрозы Китая - миновал ли кризис, украинцы в Висагинасе и математика
За полетом и посадкой самолета ВВС США со спикером...
Паланга продолжает удивлять отдыхающих ценами: литовцы едут в Польшу
16 евро за горячее блюдо. Такими ценами в этом году...
За фотографии советских памятников в фейсбуке – штраф, но это еще не конец истории
Член горсовета Ширвинтского района Виргиниюс...
Коронавирус в Литве: 1557 новых случаев и одна смерть
За минувшие сутки в Литве выявлено 1557 новых случаев...