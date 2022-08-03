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Литовские пограничники на границе с Беларусью за сутки развернули 73 нелегальных мигранта, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники за сутки развернули более 70 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

На латвийской границе во вторник было зафиксировано 20 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в понедельник развернули 21 мигранта.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не было пропущено 11,5 тыс иностранцев.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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