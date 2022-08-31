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За минувшие сутки пограничники на границе Литвы с Беларусью задержали и развернули 92 мигранта, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 92 нелегальных мигранта
© DELFI / Domantas Pipas

За минувшие сутки на латвийской границе зафиксировалось пять попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в воскресенье развернули 8 мигрантов.

СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев до границы и направляют на территорию соседней страны.

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В целом, за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, около 13,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытаются пересечь границу.

В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.

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