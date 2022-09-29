На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 87 нелегальных мигрантов

В среду на латвийской границе не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы, во вторник польские пограничники развернули 62 мигранта.

20 сентября литовские пограничники развернули 135 нелегалов - это крупнейшее их количество в этом году. Пограничники отмечают, что в предыдущий раз суточный рекорд фиксировался 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не впустили 144 нелегала.

В целом с января этого года в Литву не впустили 8068 нелегальных мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 16,1 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в страну неоднократно.

СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.