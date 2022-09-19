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Литовские пограничники на границе с Беларусью за минувшие сутки развернули 85 нелегальных мигрантов, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 85 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

В воскресенье на латвийской границе фиксировалось 16 попыток незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 44 мигранта.

Рекордное суточное количество развернутых нелегальных мигрантов в Литве в этом году составило 125.

СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

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В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 14,5 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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