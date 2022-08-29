На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 82 нелегальных мигранта

За минувшие сутки на латвийской границе не зафиксировалось попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в субботу развернули 13 мигрантов.
В субботу литовские пограничники преградили путь рекордному количеству нелегальных мигрантов - 125, ранее на минувшей неделе в сутки разворачивали 124, 122 мигранта.
СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев до границы и направляют на территорию соседней страны.
В целом, за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, более 13 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы пытались пересечь границу неоднократно.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.
Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.
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