На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 78 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки на латвийской границе фиксировалось 33 попытки незаконного пересечения границы, а польские пограничники в воскресенье развернули 29 мигрантов.

СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.

Статьи по теме: Министр обороны Литвы: в связи с интенсивным потоком нелегальных мигрантов пограничникам поможет армия

В целом за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, около 13,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались пересечь границу.

В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов.

Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.