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Литовские пограничники на границе с Беларусью за сутки развернули 66 нелегальных мигрантов, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 66 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

На латвийской границе в среду не было зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники во вторник развернули 19 мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,6 тыс.

В прошлом году суточный рекорд составил 342 человека, в этом году - 109.

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В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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