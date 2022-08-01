На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 56 мигрантов

На латвийской границе в воскресенье не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 39 мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,4 тыс.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.