На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 56 мигрантов

На латвийской границе в воскресенье не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 39 мигрантов.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,4 тыс.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поклонница Лукашенко побывала в Москве и приняла участие в прокремлевской передаче
Эрика Швенченене, которая прославилась своей любовью к...
Эфир Delfi: зерно из Одессы, наступление ВСУ, Косово и Александр Васильев в Литве
Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с...
Заболеваемость коронавирусом в Литве растет: поликлиники возвращаются к пандемическому ритму
В Литве ежедневно фиксируют в среднем больше 1000 новых...
Совет поставщиков клиентам третьего этапа либерализации: ждать декабря не стоит
0,5 млн. потребителей до середины декабря 2022 года должны...
Опрос: 6 из 10 жителей Литвы против признания Ландсбергиса главой государства
Шесть из десяти жителей Литвы не поддерживают...