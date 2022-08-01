aA
Литовские пограничники на границе с Беларусью в воскресенье развернули 56 нелегальных мигрантов, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 56 мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

На латвийской границе в воскресенье не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 39 мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,4 тыс.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

МВД Литвы хочет узаконить практику разворота мигрантов на границе

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы подтвердило в...

В сентябре планируется закрыть центр регистрации иностранцев в Медининкай: мигрантов переселят в другие места

В сентябре в Литве планируется закрыть Центр...

TOP новостей

Поклонница Лукашенко побывала в Москве и приняла участие в прокремлевской передаче

Эрика Швенченене, которая прославилась своей любовью к...

Эфир Delfi: зерно из Одессы, наступление ВСУ, Косово и Александр Васильев в Литве

Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с...

Заболеваемость коронавирусом в Литве растет: поликлиники возвращаются к пандемическому ритму

В Литве ежедневно фиксируют в среднем больше 1000 новых...

Совет поставщиков клиентам третьего этапа либерализации: ждать декабря не стоит

0,5 млн. потребителей до середины декабря 2022 года должны...

Опрос: 6 из 10 жителей Литвы против признания Ландсбергиса главой государства

Шесть из десяти жителей Литвы не поддерживают...