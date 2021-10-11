На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 39 мигрантов

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
На минувшей неделе в Литву в субботу незаконно пытались попасть 56 нелегальных мигрантов, в пятницу – 47, в четверг – один, в среду – 61, в понедельник и вторник – по 28 мигрантов.
По сообщению СОГГЛ, со 2 августа, когда пограничники получили право не впускать в Литву нелегальных мигрантов в недопустимых местах пересечения границы, должностные лица не позволили проникнуть в страну 3493 мигрантам.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
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