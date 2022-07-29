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За минувшие сутки пограничники на границе Литвы с Беларусью задержали и развернули 23 мигранта, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 23 нелегальных мигранта
© DELFI / Domantas Pipas

На латвийской границе в среду не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в среду развернули 56 мигрантов.

За период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, более 11 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы несколько раз пытаются пересечь границу.

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В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.

Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.

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