На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 122 нелегальных мигранта

За минувшие сутки на латвийской границе фиксировалось 28 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в среду развернули 41 мигранта.
СОГГЛ утверждает, что белорусские должностные лица активными действиями способствуют нелегальной миграции в Литву и ЕС – доставляют иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В целом, за период с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, около 13,4 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались пересечь границу.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов.
Начавшийся примерно год назад наплыв мигрантов из Беларуси Литва называет гибридной атакой минского режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач-иммунолог рассказал, кому не надо спешить с ревакцинацией от коронавируса
В Литву доставлено больше 51 000 новых вакцин Pfizer и BioNTech...
В домах жителей Литвы установят новые счетчики на воду
В скором времени жителям Литвы не придется...
Жители оценили призывы к экономии: предлагают те, кто сам никогда не экономил
Жители разных городов Литвы сказали журналистам LNK ,...
Президент выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...
Парк водных аттракционов ждет помощи от государства
На этой неделе компания Impuls сообщила о закрытии 4...