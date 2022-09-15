На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 108 мигрантов

В среду на латвийской границе фиксировалось 7 попыток незаконного пересечения границы, во вторник польские пограничники развернули 23 мигрантов.
Рекордное суточное количество развернутых нелегальных мигрантов в Литве в этом году составило 125.
СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 14,5 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в страну неоднократно.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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