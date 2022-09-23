На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 100 нелегальных мигрантов

В четверг на латвийской границе фиксировались 4 попытки незаконного пересечения границы, в среду польские пограничники развернули 61 мигранта.
В этот вторник были развернуты 135 нелегалов в Литве - это крупнейшее их количество в этом году. Пограничники отмечают, что в предыдущий раз суточный рекорд фиксировался 12 ноября прошлого года, когда на территорию страны не впустили 144 нелегала.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 15,4 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в страну неоднократно.
СОГГЛ утверждает, что белорусские пограничники активно содействуют нелегальной миграции в Литву и Евросоюз — привозят иностранцев к границе и направляют на территорию соседней страны.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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