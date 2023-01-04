На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 10 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 25 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 28 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 317 нелегальных мигрантов.