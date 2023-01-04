На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 10 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 25 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 28 мигрантов.
В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 317 нелегальных мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: появится не только новая мутация COVID-19, но и новый вирус
"Надо руководствоваться здравым умом: не игнорировать...
Идея установки памятника первому президенту Литвы вызвала бурные дискуссии
В Литве идут публичные споры о том, объявлять ли этот...
Один день 5 градусов тепла, а назавтра -17: как это влияет на наше здоровье
В последнее время температура в Литве удивляет своими...
Эфир Delfi: на редакторской кухне о том, что нас ждет в 2023 году?
Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и...
Каждый час – по автобусу в Беларусь: не все литовские компании считают такие поездки рискованными
Каждый день из Литвы в Беларусь и назад ездят десятки...