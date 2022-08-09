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Литовские пограничники на границе с Беларусью за сутки развернули 69 нелегальных мигрантов, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

На латвийской границе в понедельник было зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в воскресенье развернули 22 мигранта.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,9 тыс.

В прошлом году суточный рекорд составил 342 человека, в этом году - 109.

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В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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