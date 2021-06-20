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Пограничники в Игналинском районе задержали 12 мигрантов, незаконно пересекших границу с Беларусью. Иностранцы без документов, представившиеся гражданами Ирака, подали заявление о предоставлении убежища в Литве. За последние две недели сотрудники СОГГЛ задержали около 10 групп мигрантов в Игналинском районе.
На границе Литвы с Беларусью задержана еще одна группа нелегальных мигрантов
© VSAT

В субботу вечером пограничники задержали группу нелегальных мигрантов, нарушивших белорусскую границу. У них не было документов. По предварительным данным, это могут быть граждане Ирака - так представились задержанные, сообщает СОГГЛ.

Их проверят на COVID-19, иностранцы будут изолированы до тех пор, пока не будут получены результаты. Их личности устанавливаются. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие.

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В последнее время Игналинский район стал местом, через которое в Литву пытаются попасть следующие из Беларуси нелегальные мигранты. За последние две недели сотрудники СОГГЛ задержали на границе в пределах района 10 таких групп иностранцев, всего 118 человек.

Всего в этом году в Литву пытались попасть 419 нелегальных мигрантов из Беларуси. Большинство из них - граждане Ирака. Это число более чем в пять раз выше, чем за весь 2020 год.

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