В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 27 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в Литву в общей сложности не впустили 19 317 нелегальных мигрантов.